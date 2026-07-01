Le Grand Théâtre National condamné pour licenciement arbitraire de 23 employés

Selon iGFM, les travailleurs concernés par ce scandale étaient tous en CDI. Le tribunal a estimé que leur licenciement avait été prononcé sans respect des préavis prévus par la loi. Par un jugement rendu le 1er juin 2026, l’établissement a été condamné à verser 250 millions de francs CFA à M. Daouda Ndour et aux autres agents, une somme qui sera répartie entre les 23 bénéficiaires selon leur grade et leur ancienneté.

Le collectif salue une reconnaissance du caractère abusif du licenciement et affirme vouloir porter l’affaire à l’attention de l’opinion nationale et internationale. Il estime aussi que le directeur général, M. Serigne Fall Guéye, n’a pas respecté les droits des travailleurs.