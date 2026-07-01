Projet Sangomar : le Sénégal et Woodside Energy préparent la deuxième phase du développement pétrolier

Le Sénégal poursuit les concertations avec Woodside Energy en vue de la deuxième phase du développement du projet pétrolier Sangomar. Une réunion bilatérale, présidée le 29 juin 2026 par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a réuni les équipes du ministère, de PETROSEN, de la Direction générale de la Coopération et du Suivi des Opérations (DGCSO) ainsi que les responsables de Woodside Energy.
Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état de la coopération entre les différentes parties et de définir les perspectives de la prochaine phase du projet.
À cette occasion, le vice-président exécutif de Woodside Energy a salué la qualité du partenariat établi avec les autorités sénégalaises et PETROSEN. Il a également félicité les équipes pour la réalisation de ce qu'il a qualifié d'investissement historique, avant de présenter les orientations envisagées pour la poursuite du développement de Sangomar.
De son côté, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a rendu hommage aux équipes techniques et institutionnelles impliquées dans le projet. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire évoluer les relations avec Woodside Energy vers un partenariat stratégique fondé sur la création de valeur, les bénéfices mutuels et une vision commune du développement.
Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a également insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale lors des prochaines négociations. Selon lui, les discussions devront intégrer les dimensions techniques, fiscales, contractuelles et gazières dans un cadre unique afin d'assurer une meilleure cohérence des décisions.
Le ministre a enfin souligné que la valorisation optimale du gaz national et la préservation des intérêts stratégiques du Sénégal demeurent au cœur de la politique énergétique de l'État dans le développement de ses ressources naturelles.
Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état de la coopération entre les différentes parties et de définir les perspectives de la prochaine phase du projet.
À cette occasion, le vice-président exécutif de Woodside Energy a salué la qualité du partenariat établi avec les autorités sénégalaises et PETROSEN. Il a également félicité les équipes pour la réalisation de ce qu'il a qualifié d'investissement historique, avant de présenter les orientations envisagées pour la poursuite du développement de Sangomar.
De son côté, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a rendu hommage aux équipes techniques et institutionnelles impliquées dans le projet. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire évoluer les relations avec Woodside Energy vers un partenariat stratégique fondé sur la création de valeur, les bénéfices mutuels et une vision commune du développement.
Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a également insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale lors des prochaines négociations. Selon lui, les discussions devront intégrer les dimensions techniques, fiscales, contractuelles et gazières dans un cadre unique afin d'assurer une meilleure cohérence des décisions.
Le ministre a enfin souligné que la valorisation optimale du gaz national et la préservation des intérêts stratégiques du Sénégal demeurent au cœur de la politique énergétique de l'État dans le développement de ses ressources naturelles.