Projet Sangomar : le Sénégal et Woodside Energy préparent la deuxième phase du développement pétrolier

Le gouvernement sénégalais et Woodside Energy ont engagé de nouvelles discussions stratégiques autour de la phase 2 du projet Sangomar. Les échanges portent notamment sur le renforcement du partenariat, la valorisation du gaz national et la préservation des intérêts du Sénégal.