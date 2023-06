Sanction contre l'As Pikine : Les supporters menacent de saboter les matches

Suite aux sanctions infligées à l'As pikine, le comité des supporters du club de la banlieue déplore la décision de la ligue pro .Les supporters disent en avoir marre d'être les agneaux du sacrifice. Ils accusent la commission de discipline de l'instance d’être “l'élément déclencheur des maux de l'AS Pikine”. Sur ce, ils menacent de “saboter” les matchs qui doivent se tenir au Stade Alassane Djigo. De plus le comité des supporters affirme que si la Ligue Pro ne renonce pas à sa décision, “l'AS Pikine boycottera le reste des compétitions”. Pour rappel,le club pikinois va payer une amende d'un million de francs CFA. Et il va jouer le reste de la saison sur terrain neutre et à huis clos.