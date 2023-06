Sadio Mané a pris sa décision et en a informé les dirigeants du Bayern Munich (BILD)

Sadio Mané a vécu une saison difficile au Bayern Munich. Pour sa première année avec les Bavarois, il n’a pas confirmé les attentes placées en lui. Ce qui a conduit le club allemand à ne pas retenir le joueur international sénégalais pour la saison prochaine. Cependant, le champion d’Afrique a pris sa décision et aurait même informé ses dirigeants à ce sujet. Selon les informations de Bild, la star de l’équipe nationale du Sénégal ne compte pas quitter le club cet été. Selon le média allemand, le joueur de 31 ans ne veut pas rester sur une mauvaise note et veut prouver sa valeur en Bavière, après sa première saison catastrophique. Il n’a aucune intention de partir et aurait informé sa décision aux dirigeants du Bayern. Sadio Mané a aussi fait savoir aux dirigeants bavarois qu’il sera présent lors de la reprise pour la présaison, le 13 juillet. Une nouvelle qui pourrait changer les plans du Bayern Munich qui, selon la même presse allemande, prévoyait de se séparer de Sadio Mané, dont le salaire est jugé élevé. Le Bayern Munich est également en pourparlers avec d’autres joueurs pour former la ligne d’attaque.