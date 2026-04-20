Remaniement à PASTEF : Abass Fall, Malick Ndiaye, Bassirou Kébé... Sonko place ses hommes de confiance au sommet

Le président du parti Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a procédé ce dimanche 19 avril 2026 à une vaste restructuration du Bureau politique de sa formation. Cette décision, actée après approbation du Conseil national, marque un tournant dans l'organisation du parti au pouvoir.



Parmi les nominations phares, quatre personnalités accèdent au rang de vice-présidents et membres du Comité exécutif : il s'agit de Messieurs Malick Ndiaye, Abass Fall, Daouda Ngom et Moustapha Sarré.



Le poste stratégique de secrétaire général, également membre du Comité exécutif, a été confié à Mohamed Ayib Salim Daffé. Il sera épaulé par une équipe de secrétaires généraux adjoints composée de Khadidiatou Diop (dite Khadija Mahecor Diouf), Fadilou Keita, Khady Diène Gaye, Bassirou Kebe et Birom Holo Ba.



Le pôle communication du parti est désormais dirigé par Amadou Ba, nommé secrétaire national chargé de la communication, avec pour adjointe Arame Ndoye Gassama.



Assane Mbengue prend la charge de l'organisation et de la logistique, tandis que Malick Sy hérite du secrétariat national chargé de la formation. Enfin, Babo Amadou Ba a été désigné coordonnateur du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP).









