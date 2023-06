Real Madrid : Benzema aurait signé cette nuit en Arabie Saoudite !

Karim Benzema file tout droit vers l'Arabie Saoudite. La signature aurait même eu lieu dans la nuit ! C'est l'heure des grandes annonces pour Karim Benzema ! Après quelques jours de spéculations et même un démenti de sa part, l'attaquant a bel et bien officialisé son départ du club merengue ce dimanche, avant de disputer son dernier match à Bernabeu, devant son public face à l'Athletic Bilbao. Et désormais, place au prochain challenge de Benzema qui, sans surprise, sera a priori l'Arabie Saoudite. Selon Itti Mania, compte qui suit l'actualité d'Al Ittihad au quotidien, Karim Benzema aurait même signé son contrat avec le club cette nuit, quelques heures seulement après ses adieux au Real Madrid ! On attend donc désormais la confirmation officiel. Benzema à Al-Ittihad, ce serait signé ! ?????? Karim Benzema signed his deal with Al-Ittihad in Madrid last night, until 2025. @IttiMania pic.twitter.com/M7D0JILFVx — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 5, 2023 Pour résumer Karim Benzema file tout droit vers l'Arabie Saoudite. La signature aurait même eu lieu dans la nuit ! L'attaquant du Real Madrid, qui a annoncé son départ du club merengue, aurait conclu son accord ces dernières heures... Onzemondial