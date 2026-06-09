Réactions en ligne : Adji Sarr annonce de nouvelles initiatives et défie ses détracteurs

Adji Sarr poursuit sa présence remarquée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où elle multiplie les interactions avec ses abonnés à travers des sessions en direct.

Dans ses récentes interventions, elle s’exprime librement sur divers sujets, allant de messages de soutien à des personnes vulnérables à des échanges parfois tendus avec certains internautes. Lors d’un live particulièrement suivi, elle a notamment lancé un message à ses détracteurs, laissant entendre qu’elle entendait poursuivre sur la même dynamique malgré les critiques. Face aux attaques et insultes reçues en ligne, elle a réagi de manière directe, assumant pleinement ses positions et son exposition médiatique. Dans une déclaration relayée sur ses réseaux, elle a également évoqué sa volonté de continuer à s’affirmer publiquement, tout en maintenant une posture de résistance face aux polémiques.

Par ailleurs, elle a annoncé le lancement prochain d’une gamme d’huiles de massage, un projet entrepreneurial qui marque une nouvelle étape dans ses activités personnelles et professionnelles. Cette nouvelle orientation intervient dans un contexte où sa prise de parole en ligne continue de diviser l’opinion publique, entre soutien, critiques et controverses récurrentes