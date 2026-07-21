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Dette de 16 894 milliards : La liste des plus gros créanciers extérieurs de l'Etat du Sénégal


Dette de 16 894 milliards : La liste des plus gros créanciers extérieurs de l'Etat du Sénégal

L’affaire de la sulfureuse dette dite « cachée » rythme toujours l’actualité du pays. La semaine dernière, l’État du Sénégal a dévoilé son bulletin statistique de la dette publique, alimenté par les chiffres du rapport de Forvis Mazars. Le document dresse, dans ses colonnes, la liste des créanciers extérieurs de l’État du Sénégal.

Il renseigne qu’à la fin de l’année 2024, le stock global de la dette extérieure du Sénégal culminait à 16 894 milliards de FCFA. Celle-ci se répartit en quatre catégories principales. Les bailleurs « multilatéraux » constituent la première catégorie. Ils concentrent 40 % de la dette extérieure sénégalaise, soit 6 749 milliards de FCFA.

La Banque mondiale et le FMI en tête avec 3 708 milliards

Parmi eux, la Banque mondiale est le plus gros créancier. Le Sénégal lui devait, à la fin décembre 2024, la somme de 2 803 milliards de FCFA. Viennent ensuite le FMI, à qui le pays doit 905 milliards de FCFA,

la Banque islamique de développement (BID) 896 milliards et la Banque africaine de développement (BAD) 730 milliards.

Le reste, soit un stock de 1 414 milliards de FCFA, est dû au Fonds africain de développement (FAD), à la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), à la Banque européenne d’investissement (BEI), etc.

3 000 milliards aux détenteurs d’Euro-obligations sénégalaises

L’autre gros stock de la dette extérieure sénégalaise, s'élevant à 5 672 milliards de FCFA, est détenu par des bailleurs « commerciaux ». Il s’agit de 34 % de l’encours global. Ce montant est constitué de 3 133 milliards de FCFA de dettes contractées à travers les Eurobonds.

Ensuite, 579 milliards de FCFA sont dus à Standard Chartered, 400 milliards à la Société Générale Côte d'Ivoire ou encore 358 milliards de FCFA à Cargill. Le reste, soit 1 200 milliards de FCFA, est dû à Afreximbank, Crédit Agricole CIB, MUFG, Natixis, Deutsche Bank, Barclays, Rand Merchant Bank et AFC.

La Chine et la France en tête des bilatéraux

Les « Bilatéraux » constituent la troisième catégorie de bailleurs auxquels l’État du Sénégal doit de l’argent. L’ardoise culmine à 2 934 milliards de FCFA. Dans ce lot figure l’Agence française de développement (AFD), qui détenait 808 milliards de FCFA de dette sénégalaise sur la période. Mais c’est bien Exim Bank of China qui est, ici, le plus gros créancier de l’État avec 1 380 milliards de FCFA.

La dernière catégorie de créanciers est constituée par les enseignes qui ont accordé des crédits à l’exportation au pays. Une vingtaine d’établissements détiennent une dette de 1 539 milliards de FCFA de l’État du Sénégal. En tête la branche mondiale de la Société Générale chargée des financements et investissements (Sg Cib).

En somme, sur la totalité de la dette extérieure, la Banque mondiale reste le plus gros créancier de l’État du Sénégal (2 803 milliards de FCFA). Elle est suivie par : Exim Bank of China (1 380 milliards de FCFA), le FMI (905 milliards de FCFA), la Banque islamique de développement (896 milliards de FCFA) et l’Agence française de développement (808 milliards de FCFA). À ceux-là s’ajoute également le stock de 3 133 milliards de FCFA empruntés via des Eurobonds.

⚡ Résumé expressgénéré par IA, vérifié par la rédaction
- Le stock global de la dette extérieure du Sénégal s'élève à 16 894 milliards de FCFA fin 2024. - La Banque mondiale est le plus gros créancier avec 2 803 milliards de FCFA, suivie d'Exim Bank of China (1 380 milliards) et du FMI (905 milliards). - Les Eurobonds représentent 3 133 milliards de FCFA, soit la plus grande part des créanciers commerciaux.


Mardi 21 Juillet 2026 - 20:53



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