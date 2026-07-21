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Arrêtons de juger une ministre sur sa grammaire Par : Amine KEBE, chef d entreprise


Arrêtons de juger une ministre sur sa grammaire Par : Amine KEBE, chef d entreprise

On a tous vu la vidéo. Quelques secondes de maladresse, une faute de français qui passe en boucle, et bam : l'embrasement. Sur les réseaux, le tribunal du siècle s’est réuni en un temps record pour juger l’intervention de Madame Amy Mara Diop, la ministre des Pêches, lors de sa visite à Touba. Moqueries, sarcasme, et le verdict est tombé : elle serait incompétente.

 

Soyons clairs : je ne dis pas que la forme ne compte pas. Le poids des mots, c'est réel. Mais en tant que citoyen, je trouve juste indécent de réduire la carrière et l’intégrité d’une femme à un accord mal passé. C'est cheap, et ça n'a aucune utilité pour le débat public au Sénégal.

 

Le refrain le plus entendu ces jours-ci, c'est : « Trois Master 2 et elle ne sait pas accorder "une visite" ? »

Sauf qu'on part là sur une fausse équation. Avoir un beau CV ne vous immunise pas contre le trac. La prise de parole en public, surtout lors d'une première sortie officielle sous haute pression, c'est un sport de combat. La fatigue, l'enjeu médiatique, le stress... tout ça peut transformer un expert chevronné en un orateur maladroit. Connaissez-vous beaucoup de professeurs d'université ou de scientifiques brillants qui soient de grands orateurs ? Moi, non.

 

Bref, l'arbre de la polémique nous cache la forêt. On parle d'une femme qui n'est pas une novice parachutée. Elle a géré des budgets complexes, contrôlé des marchés publics, piloté des stratégies. Ce sont des compétences de fond qui ne s'inventent pas. Lui reprocher sa syntaxe, c'est un peu reprocher à un très bon ingénieur de ne pas faire de la poésie. On rate totalement l'essentiel.

 

Nous sommes schizophrènes avec la langue française

 

Si on creuse un peu, cette histoire en dit d'ailleurs beaucoup plus sur nous que sur elle. Elle met le doigt sur notre rapport presque schizophrène avec la langue française. On en a fait le sésame obligatoire pour être un "cadre", le graal de la réussite. Pourtant, c'est une langue que l'on maîtrise souvent imparfaitement et que l'on vit parfois comme un fardeau.

En s'acharnant sur son "mauvais français", ne sommes-nous pas en train de raviver un vieux complexe ? On attendrait de nos ministres qu'ils parlent comme des anciens colons pour se rassurer sur notre propre légitimité. C'est d'autant plus frustrant qu'on tolère ces mêmes fautes avec beaucoup de bienveillance quand elles viennent d'un artiste, d'un commerçant ou même d'un collègue de bureau. Pourquoi cette sévérité de classe ?

 

Pendant qu'on se moquait des tournures de la ministre, qu'est-ce qu'elle faisait, au fond ? Elle s'assurait qu'il y ait assez de poisson pour le Grand Magal, un enjeu vital pour des millions de Sénégalais. C'est ça, son travail.

 

Le blason d'un ministre, on ne le mesure pas à la perfection de ses subjonctifs, mais à l'efficacité de son action et à son intégrité. Sur le papier, Madame Diop a les épaules pour gérer ce qui lui a été confié.

Cette polémique n'est qu'un feu de paille de plus sur internet. Le Sénégal n'a pas besoin de maîtres de la rhétorique ou d'éloquence : il a besoin de bâtisseurs et de gens de terrain.

Laissons la travailler way.......



Mardi 21 Juillet 2026 - 20:49



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