Lutte contre le narcotrafic : la JAMRA félicite la Brigade de recherches de Faidherbe. et appelle à l’application stricte de la loi

L’ONG islamique JAMRA, par la voix de son vice-président Mame Mactar Guèye, a salué le travail des autorités judiciaires et de la Brigade de recherches de Faidherbe à la suite d’une importante opération. L’organisation félicite les forces de sécurité pour cette saisie et appelle à la poursuite des enquêtes jusqu’au démantèlement complet des réseaux concernés.

Dans son communiqué, JAMRA souhaite que la procédure judiciaire soit menée à son terme et demande que la loi soit appliquée avec la même rigueur à toutes les personnes reconnues responsables, sans distinction. L’organisation conclut en réaffirmant son soutien au respect de l’État de droit et à la poursuite de la lutte contre les activités illégales.