Auditions sur la participation du Sénégal au Mondial 2026 : l’Assemblée nationale reporte les travaux

La Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale a annoncé le report à une date ultérieure des auditions publiques portant sur les conditions de préparation, d’organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Initialement programmées à partir du mercredi 22 juillet 2026, ces auditions sont reportées en raison des contraintes liées au calendrier parlementaire. Selon la Commission, cette décision vise également à assurer une meilleure articulation de ces travaux avec les autres activités en cours au sein de l’Assemblée nationale.

Dans son communiqué, la Commission souligne que ce report ne remet aucunement en cause l’importance ni la pertinence de ces auditions publiques. Au contraire, il répond à la volonté de garantir une meilleure préparation et une organisation optimale des travaux.

Le nouveau calendrier sera communiqué ultérieurement, une fois les ajustements nécessaires effectués avec les différentes structures et les personnes concernées.

La Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs réaffirme par ailleurs son engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et du renforcement de la redevabilité dans la gestion du sport national.

Le communiqué est signé à Dakar, le 21 juillet 2026, par le président de la Commission, l’honorable député El Hadji Gueye.