Qualifications CAN 2023 : le programme du jour

Six équipes ont pris de l'avance et trois rencontres seront au programme, ce mercredi en ouverture de la 5e journée des qualifications de la CAN 2023. C'est reparti pour une nouvelle journée de qualifications zone Afrique. Le choc du jour aura lieu à Marrakech, au Maroc, où la Guinée, privée de match à domicile faute de stade homologué, recevra l'Egypte dans l’affiche au sommet du groupe D. Toutes deux en tête de la poule, les deux sélections n'ont besoin que d'un petit point pour valider leur qualification en phase finale. Un match nul arrangerait donc tout le monde mais cela n'empêchera pas Mohamed Salah et Naby Keita, coéquipiers à Liverpool au cours des cinq dernières saisons, et leurs partenaires de se donner à fond. La Gambie sous pression, la Guinée Bissau y est presque Lui aussi privé de match à domicile, le Soudan du Sud reçoit la Gambie en Egypte dans le groupe G. Au bord de l’élimination, les Sud-Soudanais abattront leur dernière carte contre une Gambie qui souffle le chaud et le froid dans ces éliminatoires mais qui serait bien inspirée de s’imposer afin d’aborder le match à domicile contre le Congo en position favorable lors de la 6e journée. Pour cela, les poulains de Tom Saintifet s’appuieront sur leur succès décroché en mars contre le Mali (1-0). De son côté, la Guinée Bissau aura l’occasion de prendre une option sur la qualification pour une 4e CAN consécutive en recevant la modeste sélection de Sao Tomé-et-Principe, déjà éliminée. Vainqueurs 5-1 à l’aller, les Djurtus pourront éventuellement valider leur billet pour la phase finale en cas de succès couplé à une défaite ou un match nul de la Sierra Leone dimanche face au Nigeria. Le programme du mercredi 14 juin 13h, Soudan du Sud-Gambie, à Ismaïlia, Egypte (Groupe G) 16h, Sao Tomé-et-Principe-Guinée-Bissau, à Bissau (Groupe A) 18h, Guinée-Egypte, à Marrakech, Maroc (Groupe D) Avec Afrikfoot