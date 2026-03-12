Qualification Mondial 2026 de Basket: Les Lionnes lourdement battues par les États-Unis

L’équipe du Sénégal féminine de basketball a subi une lourde défaite, aujourd’hui à Porto Rico, face à la sélection des États‑Unis (110-46), lors de leur premier match comptant pour les qualifications de la Coupe du monde féminine de basketball 2026.



Face aux championnes du monde en titre, les Lionnes ont rapidement été mises en difficulté. Les Américaines ont pris le contrôle de la rencontre dès le premier quart-temps (28-11), avant d’accentuer leur domination dans le deuxième acte (31-8). À la pause, l’écart était déjà conséquent avec un score de 59-28.



Au retour des vestiaires, les Sénégalaises ont tenté de réagir, limitant légèrement l’écart dans le troisième quart-temps (23-17). Mais les États-Unis ont repris leur marche en avant dans le dernier quart-temps (28-10) pour s’imposer largement.



Une défaite sévère mais peu surprenante face à l’une des meilleures sélections du monde. Les Lionnes devront rapidement se remobiliser puisqu’elles affronteront l'équipe d’Espagne féminine de basketball ce mercredi à 18 heures pour leur prochaine sortie dans ce tournoi.

