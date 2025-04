Play-offs NBA: les Lakers réagissent, OKC et Indiana creusent l'écart

Surpris par les Wolves lors du match 1, les Lakers ont réagi en l'emportant 94 à 85 mardi à Los Angeles, ce qui leur permet de revenir à 1 partout dans ce premier tour des play-offs, avant de se rendre dans le Minnesota vendredi.

Dans les deux autres rencontres, le Thunder d'Oklahoma City et les Indiana Pacers ont eux fait le break (2-0) en dominant à nouveau Memphis (118-99) et Milwaukee (123-115).

Le réveil des Lakers

Cueillis à froid par Minnesota (117-95) samedi, les Lakers ont su réagir lors de cette deuxième rencontre à domicile, ce qui va leur permettre de poursuivre la série de manière un peu plus sereine dès vendredi à Minneapolis.

Emmenée par ses deux stars, LeBron James et Luka Doncic, la franchise de Los Angeles a pris cette fois un départ canon, puisqu'elle comptait 19 points d'avance dès la fin du premier quart-temps (34-15).

LBJ (21 points, 11 rebonds, 7 passes) et Doncic (31 pts, 12 rbds, 9 passes) ont flirté avec le triple-double, permettant aux Lakers de passer une soirée plutôt tranquille, l'écart restant constamment de 10 points ou plus jusqu'au milieu du dernier quart.

La partie a néanmoins été engagée (46 fautes personnelles en tout), et L.A. a fini au petit trot (13 points seulement dans ce dernier quart-temps), face à des Wolves pour lesquels Julius Randle et Anthony Edwards ont cumulé 52 points (27 et 25, respectivement). Quant au pivot français Rudy Gobert, il n'a inscrit que 6 points et pris seulement 6 rebonds en 29 minutes passées sur le parquet.

"On a joué physique pendant 48 minutes... c'est comme ça qu'il faut faire", s'est en tout cas félicité Luka Doncic, qui avait déjà répondu présent lors du match 1 en inscrivant 37 points.

Le Slovène est le troisième joueur des Lakers seulement à parvenir à marquer plus de 30 points lors de ses deux premiers matches de play-offs. "C'est chouette mais sans importance, il faut qu'on gagne peu importe comment", a-t-il toutefois souligné.

OKC (encore) tranquille

Tête de série N.1 à l'Ouest, le Thunder semble hors d'atteinte pour d'inoffensifs Grizzlies.

Balayé dans des proportions inédites (131-80) lors du premier match, Memphis n'a effectivement pas trouvé les clés pour inquiéter davantage Shai Gilgeous-Alexander et les siens mardi: si le score est moins sévère, OKC menait déjà de 15 points à la fin du premier quart-temps et était à +18 à la pause.

SGA (27 pts), Jalen Williams (24) et Chet Holmgren (20 pts, plus 11 rbds et cinq contres) ont ainsi pu dérouler lors d'une rencontre où les Grizzlies n'ont jamais pu revenir à moins de 15 points, malgré les efforts de Jaren Jackson Jr. (26 pts) et Ja Morant (23 pts).

Memphis va désormais recevoir à deux reprises, et c'est là que réside sans doute leur principal espoir après cette double démonstration du Thunder dans l'Oklahoma.

Les Bucks encore battus, malgré Giannis

Comme lors du match 1, la star grecque de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a brillé sur le parquet des Pacers, avec 34 points, 18 rebonds et sept passes. Il a été épaulé par Bobby Portis (28 pts, 12 rbds) et a pu compter sur le retour de Damian Lillard (14 pts). En vain! Les Bucks se sont à nouveau inclinés dans l'Indiana.

Pascal Siakam et Tyrese Haliburton ont réalisé le double-double pour les Pacers (24 pts et 11 rbds pour le premier, 21 pts et 12 passes pour le second), mais Milwaukee y a cru jusqu'au bout en revenant à deux points dans le dernier quart-temps, après un tir primé de Lillard.

Mais Siakam a aussitôt répondu d'un autre tir longue distance, pour redonner de l'air aux Pacers (118-113) à deux minutes du terme.