Ministère des Sports : Khady Diène Gaye, la grosse déception de Baba Tandian

L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) Baba Tandian se dit déçu par l’actuelle ministre des Sports, Khady Diène Gaye. «Depuis qu’elle est là, rien n’a bougé. […] J’attendais vraiment un changement radical, et très vite, ce qui n’est pas le cas», lâche-t-il dans un entretien paru ce mercredi 9 avril dans Enquête.

Pourtant, fait-il remarquer, Tandian nourrissait beaucoup d’espoir avec la nomination de Khady Diène Gaye à la tête du sport sénégalais. «Nous avons sauté de joie en espérant, en croyant, en imaginant que cette fois-ci, la première fédération qu’elle va nettoyer, d’abord, c’est le basket qu’elle maîtrisait», a rembobiné l’ancien patron du basket sénégalais.