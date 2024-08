Afrobasket U18 : les Lionceaux invités à se donner à fond pour ‘’honorer’’ le drapeau national

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a invité les Lionceaux du Sénégal, mercredi, à Dakar, à jouer ‘’à fond’’ pour ‘’honorer’’ le drapeau du pays à l’Afrobasket masculin U18 prévu du 2 au 14 septembre en Afrique du Sud. ‘’Vous allez en Afrique du Sud avec l’ambition légitime de revenir au bercail avec le trophée continental. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le parquet, dans un esprit de fair-play […] Vous serez le porte-drapeau de tout un peuple, qui vous témoigne confiance et soutien sans faille’’, leur a-t-elle dit. Mme Gaye a remis le drapeau du pays à l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans, qui prend part à la 25e édition de cette compétition, à Pretoria. Le Sénégal est dans la poule A, avec le Mali, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. ‘’C’est avec enthousiasme et espoir que je vous remets le drapeau du Sénégal, symbole de notre souveraineté. Cette cérémonie solennelle est un moment important de la préparation et de la prise en charge de nos jeunes basketteurs, sur lesquels repose l’avenir de la discipline’’, a dit Khady Diène Gaye. Un ‘’insigne honneur de défendre et d’honorer’’ le drapeau sénégalais Selon la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, représenter le pays et porter son maillot est une ‘’lourde responsabilité’’. C’est tout de même un ‘’insigne honneur de défendre et d’honorer’’ le drapeau sénégalais, a-t-elle souligné. ‘’Je suis persuadée que vous êtes animés du désir de combler de joie les Sénégalais en imprimant de votre talent ce grand rendez-vous du basketball africain.’’ ‘’Chaque jeune basketteur aurait aimé être à votre place mais le choix de l’entraîneur porte sur vous, qui êtes l’espoir du peuple sénégalais. Faites surtout preuve de solidarité, soyez unis par un seul objectif, celui de jouer pour honorer la nation sénégalaise’’, a lancé Khary Diène Gaye. Elle a invité les jeunes basketteurs à faire preuve d’‘’unité’’ et de ‘’solidarité’’ pour ‘’atteindre [leur] objectif’’, celui de remporter le trophée de l’Afrobasket U18 2024. ‘’Ayez la foi en bandoulière pour transcender les épreuves […] Je vous demande d’avoir un comportement honorable et de garder à l’esprit qu’il n’existe pas de petite équipe dans les compétitions de haut niveau’’, a conseillé Mme Gaye aux basketteurs. L’entraîneur de l’équipe nationale masculine de basketball des U18, Parfait Adjivon, a dit être ‘’motivé’’ par le message de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. ‘’Nous sommes galvanisés. Représenter son pays est une charge émotionnelle que nous allons supporter pour défendre fièrement notre pays’’, a-t-il affirmé. Les Lionceaux du Sénégal se rendront à Pretoria, jeudi.