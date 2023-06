PSG : Kylian Mbappé sort du silence !

Alors que le feuilleton concernant son avenir est complètement relancé, Kylian Mbappé a pris la parole dans un communiqué envoyé à l’AFP.

C’est reparti. Selon divers médias européens, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à la direction parisienne pour lui faire savoir son intention de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024, renonçant à cette année en option. La vedette des Bleus et du club de la capitale serait donc libre dans un an, forçant l’état-major parisien à le mettre sur le marché dès cet été.

Une petite bombe qui a logiquement mis le feu au monde du foot. Et la réaction publique du principal concerné ne s’est pas faite attendre. Dans un communiqué, le Bondynois a expliqué ne jamais avoir discuté d’une prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Et surtout, il a tenu à confirmer que cette lettre n’était pas une demande de départ pour cet été.

Il n’a pas demandé son départ

« Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté, il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire », peut-on y lire.

Mbappé et les siens « regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club ». Voilà qui est plutôt clair, mais qui ne devrait pas servir à calmer les ardeurs de l’autre côté des Pyrénées…

avec Foot Mercato