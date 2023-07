Organisation CAN 2027 : bonne nouvelle pour la candidature du Sénégal

Après avoir pris du plomb dans l’aile, la candidature du Sénégal pour l’organisation de la CAN 2027 semble reprendre son envol. D’après Source A, le pays recevra une visite d’inspection de la CAF durant la première quinzaine du mois de juillet. Celle-ci était initialement prévue en juin dernier. Elle devait permettre aux officiels de la CAF de se faire une première idée sur les capacités du Sénégal d’accueillir la plus grande compétition de football du continent. Mais elle a été annulée (ou reportée) à cause des manifestations meurtrières de début juin, d’après le journal. Ce changement était un coup porté à la candidature sénégalaise. En reprogrammant la visite d’inspection, la CAF relance le dossier du pays des champions d’Afrique. Le Sénégal est en compétition avec l’Algérie, le Botswana, l’Égypte et le ticket Kenya-Ouganda-Tanzanie. Verdict : septembre prochain.