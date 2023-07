Organisation CAN 2027- Une mission de la CAF attendue à Dakar

a CAF n’a pas encore bouclé le dossier de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Et la candidature du Sénégal, par temps remis en cause, est toujours à jour, à l’en croire les informations de Source A. Le Sénégal, champions d’Afrique en titre, est candidat pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Une candidature qui a été remise en cause à un moment mais qui serait toujours à jour malgré les délais pressants. Selon Source A, le Sénégal est toujours en lice pour accueillir la plus prestigieuse compétition de football en 2027. D’ailleurs, une mission d’inspection de la Confédération Africaine de Football sera à Dakar durant la première quinzaine du mois de juillet. Une visite qui devait se faire au mois de juin mais qui a été annulé par la situation tendue dans le pays