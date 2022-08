Nouveau PM intérimaire au Mali : Qui est le colonel Abdoulaye Maïga ?

Le président de la transition malienne a nommé hier, en remplacement de

Choguel Kokalla Maïga au poste de Premier ministre, le colonel Abdoulaye Maïga. D

octeur Lieutenant-Colonel de gendarmerie et

actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement

, le colonel Abdoulaye Maïga est un expert en sécurité internationale et défense, en gestion des conflits et bonne gouvernance, droits de l’homme et droit humanitaire. Il a obtenu son doctorat en sécurité internationale et défense en 2011. Mais bien avant cette distinction, le colonel Abdoulaye Maïga a obtenu son Master 2 en science politique/option défense et sécurité internationale en 2007.



Le nouveau Premier ministre malien par intérim a aussi décroché son master 2 en spécialité des études stratégiques et politiques de défense en 2006 à l’école des hautes études internationales de Paris, France.

Officier chargé de programme et Analyste en charge du terrorisme, de l’extrémisme violent et de la sécurité maritime, depuis le 08 Décembre 2016, l’actuel Premier ministre Malien a su identifier et mettre en œuvre des programmes liés aux protocoles et politiques de la CEDEAO mais aussi de préparer la documentation pour guider la prise de décision, de coordonner et assurer la liaison avec les analystes de salle en charge de la surveillance et des rapports sur les différents états membres.



Il a eu entre autres à assister le Directeur dans la supervision de la région CEDEAO et la conduite d'une bonne analyse politique et sécuritaire de la sous-région et de participer à la formulation de recommandations pour aider à la prise de décision stratégique, toujours dans le cadre de sa mission sécuritaire à la CEDEAO.



Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme - commission de l’Union africaine, Analyste Alerte et prévention, 26 Novembre 2014 au 7 Décembre 2016.

Le colonel Maïga a été chargé de répertorier quotidiennement les actes terroristes commis en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, d’assurer le suivi en temps réel des conflits ; d’analyser puis de dégager les tendances lourdes du terrorisme dans les régions africaines précitées. Il contribuait notamment à l’élaboration des recommandations relatives à la lutte contre le terrorisme, à l’identification des bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme tout en assurant le suivi de l’application et de la mise en œuvre, par les États d’Afrique de l’Ouest et ceux de l’Afrique Centrale. Il était bien impliqué dans les mesures de l’Union Africaine en matière de lutte contre le terrorisme et dans la participation à l’évaluation des capacités des États dans la lutte contre le terrorisme.

Le colonel Maïga a été officier de cabinet chargé de la lutte contre le terrorisme et point focal du Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (Union Africaine)/ et point focal de la Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest dans la lutte contre le terrorisme.



Traité et suivi des dossiers sur le terrorisme et les crimes internationaux ; rédigé de synthèses des renseignements sur le terrorisme à adresser au Président de la République et au Premier Ministre; Coordonné avec le Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme la mission d’évaluation des capacités des forces de sécurité dans la prévention et la répression du terrorisme; Coordonné les formations internationales pour les forces de sécurité maliennes; Représenté le Mali à plusieurs ateliers et séminaires sur le terrorisme. Stagiaire chargé des questions de gouvernance, de paix et de sécurité, le colonel Maïga a beaucoup contribué à la connaissance du phénomène d’insécurité en Afrique de l’Ouest, particulièrement la zone sahélo-saharienne et participé à l’opérationnalisation du concept de système de conflit sahélo-saharien.