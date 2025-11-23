Présidentielle en Guinée Bissau: Umaro Embalo remet son mandat en jeu ce dimanche 23 novembre

Demain dimanche 23 novembre, les Bissau-guinéens iront aux urnes pour élire leur président, mais aussi les députés à l’Assemblée nationale. Le président sortant Umaro Sissoco Embalo est en course pour un deuxième mandat de 5 ans.



Il aura en face Fernando Dias da Costa, un challenger qu’il n’a pas forcément vu venir. L’homme est présenté par ses adversaires comme « sans expérience notable », mais il reviendra au peuple bissau-guinéen d’en juger ce dimanche 23 novembre.



« Il est temps de prendre du recul par rapport aux passions et aux querelles »



Le président sortant part en tout cas, avec un certain avantage puisque son principal adversaire Domingos Simoes Pereira, n’a pas pu candidater.



Ce samedi 22 novembre, le président par intérim de la Commission électorale nationale (CNE) M’Bapi Cabi, a appelé les électeurs bissau-guinéens à se rendre aux urnes pour accomplir leur devoir civique dans le respect des règles. « Il est temps de prendre du recul par rapport aux passions et aux querelles afin que chaque citoyen votant puisse, en toute conscience, évaluer et envisager l’avenir qu’il souhaite pour notre pays » a souligné l’autorité.

