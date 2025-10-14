Accepter la compétition, « c’est ça être un garçon » : Le tacle glissé de Tidjane Thiam à Ouattara

En Côte d’Ivoire, une manifestation de l’opposition, interdite vendredi dernier pour « maintenir l’ordre public », a été dispersée samedi à coups de gaz lacrymogène à Abidjan. Plus de 200 personnes ont été arrêtées. Certains ont été « bastonnés » par les forces de l’ordre, a dénoncé le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.



« L'houphouëtisme ne se mesure pas dans les paroles »



Il estime que l'houphouëtisme, dont se prévaut le RHDP d’Alassane Ouattara, n'est pas compatible avec la violence. « L'houphouëtisme ne se mesure pas dans les paroles ; ce n'est pas aller s’incliner sur la tombe du président que nous respectons tous et que nous aimons. C’est d’être fidèle à son héritage qui est spirituel. C'est un message d’amour de son prochain. Ce qui n’est pas compatible avec la bastonnade » a chargé Tidjane Thiam.



Il a rappelé que le président Houphouët, modèle du parti au pouvoir, n’avait pas peur de la compétition. La preuve, en « 1990, il a autorisé son opposant historique, Laurent Gbagbo, à se présenter contre lui ». « C’est ça être un garçon », assure le patron du PDCI-RDA.



En 2010, Laurent Gbagbo, qui ne se réclame pourtant pas de l’idéologie houphouëtiste, a imité le président fondateur, en autorisant Alassane Ouattara à se présenter face à lui, lors de la Présidentielle, cette année-là. « C’est ça aussi être un garçon », a martelé Tidjane Thiam

