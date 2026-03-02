Moyen-Orient : Evacuations d’urgence lancées en Afrique

Le Ghana, le Kenya, le Nigéria, le Soudan et l’Ouganda prévoient de déplacer leurs citoyens pour les mettre à l’abri, alors que des civils se retrouvent pris dans les derniers affrontements au Moyen-Orient, marqués par des frappes aériennes et des ripostes par missiles et drones.



Des frappes aériennes tôt samedi matin en Iran, menées par les forces américaines et israéliennes, ont causé la mort du Guide suprême Ayatollah Ali Khamenei, ainsi que d’autres hauts responsables du régime. L’Iran a répliqué par des frappes de missiles sur Israël et sur des bases américaines dans la région, notamment au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Irak, en Jordanie et en Arabie Saoudite, pays où résident de nombreux Ghanéens, Kenyans, Nigérians, Soudanais et Ougandais.



La crise a perturbé plusieurs liaisons aériennes vers et depuis la région. Avec de nouvelles frappes aériennes de nuit menées par des avions américains et israéliens, les restes de la direction iranienne ont promis de riposter avec force, incitant des pays africains comme le Ghana, à fermer leur ambassade à Téhéran et à organiser l’évacuation urgente de leurs citoyens et employés.



Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a indiqué que seul le personnel essentiel resterait pour assurer les services consulaires aux Ghanéens en Iran. Il a conseillé à ses ressortissants, « d’éviter tout voyage non essentiel vers et depuis le Moyen-Orient ».



Le ministère nigérian des Affaires étrangères a précisé qu’il avait finalisé des plans pour évacuer d’urgence ses citoyens bloqués en Iran et en Israël. Le Soudan a annoncé le départ immédiat de ses ressortissants, tandis que l’Ouganda organise l’acheminement aérien de 48 de ses étudiants via la Türkiye. Le Kenya prend des mesures similaires pour rapatrier ses citoyens de la région en crise.



Par ailleurs, le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération (DIRCO) a appelé ses ressortissants, à faire preuve de vigilance et à s’enregistrer auprès des missions diplomatiques les plus proches, afin de permettre un suivi de leur situation.