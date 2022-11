Mondial 2022 – Aliou Cissé sur sa liste: « L’ensemble des joueurs que j’ai utilisé mérite d’y être »

Aliou Cissé loue la qualité de son groupe. Le sélectionneur des Lions du Sénégal souligne l’importance d’avoir un groupe homogène, équilibré et qui vit bien. « C’est important aussi pour défendre justement de la meilleure façon le Sénégal au Mondial », a-t-il confié dans un entretien avec FIFA. A quelques jours de la publication de sa liste (le 11 novembre prochain), Cissé fait savoir qu’il se concerte avec son staff pour pouvoir justement décider du groupe qui ira à la Coupe du Monde. « Mais en réalité, l’ensemble des joueurs que j’ai utilisé mérite d’y être », a-t-il reconnu. Aliou Cissé dit avoir beaucoup aimé la mentalité durant les deux derniers matchs de préparation du Sénégal. « J’ai beaucoup aimé le volume de travail qu’on a proposé à nos garçons et leur disponibilité. Effectivement, cela augmente le nombre de choix en ce qui me concerne. Cela apporte plus de concurrence aussi », précise le champion d’Afrique avec les Lions.