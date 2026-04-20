Moment historique de fraternité et d’engagement avec nos compatriotes sénégalais établis à Guangzhou.

Au cours de cette rencontre riche en échanges, nous avons écouté les préoccupations de la communauté : visas, facilitation administrative, billets d’avion, documents consulaires, protection des activités économiques, solidarité sociale et préparation du retour au pays.

Point majeur de cette visite : la signature d’une convention de partenariat entre l’Union Nationale des Chambres de Commerce du Sénégal et l’Association des Sénégalais de Chine, destinée à renforcer la coopération économique, accompagner les investisseurs de la diaspora et créer un pont durable entre le Sénégal et la Chine.

J’ai constaté avec fierté une forte mobilisation de nos compatriotes venus de toutes les régions du Sénégal, avec une présence remarquable des fils et filles de Kaolack, toujours debout lorsqu’il s’agit de travail, de solidarité et d’engagement patriotique.

J’ai adressé à tous un message clair : le Sénégal se construira par les Sénégalais eux-mêmes. Par notre unité, notre discipline, notre travail et notre amour de la patrie.

La diaspora n’est pas loin du pays : elle est une force stratégique du pays.

Merci pour l’accueil chaleureux, la confiance et l’esprit patriotique. Ensemble, nous construirons davantage d’opportunités pour nos populations.