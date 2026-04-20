Lutte contre la corruption : L’UADB et l’OFNAC s'allient pour former une élite intègre

Au-delà de la sanction : l'éducation

Pour le président de l’OFNAC, Moustapha Ka, la bataille contre la corruption ne peut se gagner uniquement devant les tribunaux. Elle doit commencer dans les amphis. L'accord prévoit l'accueil de stagiaires, l'encadrement de thèses de recherche sur la gouvernance et une implication directe des étudiants dans les campagnes de sensibilisation.

Bambey, laboratoire de l'intégrité

Le Recteur, Pr Ibrahima Faye, voit en cet accord un levier de transformation sociale. L'objectif est clair : produire des savoirs utiles pour renforcer la redevabilité et la protection des lanceurs d'alerte. Parmi les projets phares annoncés figurent la création d'une académie anticorruption et d'un réseau universitaire dédié, afin que cet engagement se traduise par des actes concrets et pérennes.