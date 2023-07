Mercato : Sadio Mané prié de quitter le Bayern Munich cet été

Le média allemand Kicker rapporte ce jeudi que les dirigeants du Bayern Munich ont indiqué à Sadio Mané qu'ils ne comptaient plus sur lui. L'attaquant sénégalais est prié de quitter le club bavarois cet été. Une saison et puis s'en va? D'aprè Kicker, les dirigeants du Bayern Munich ont clairement indiqué à Sadio Mané leur volonté de s'en séparer lors de ce mercato estival. Arrivé l'été dernier en provenance de Liverpool contre 32 millions d'euros, l'attaquant sénégalais a vécu de son propre aveu une première saison en Bavière "très compliquée". Un intérêt en Arabie saoudite Sous contrat jusqu'en juin 2025, Sadio Mané toucherait près de 20 millions d'euros annuels au Bayern Munich. Les Munichois aimeraient pouvoir réaliser quelques économies en vue du mercato, où ils visent notamment Harry Kane. Le club saoudien d'Al-Ahli serait intéressé pour récupérer l'ancien joueur de Liverpool. Sadio Mané reste sur une saison à 38 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 12 buts et 6 passes décisives. Le joueur de 31 ans a surtout loupé la Coupe du monde en raison d'une blessure au péroné et a aussi connu une altercation avec son coéquipier Leroy Sané. L'arrivée en fin de saison de Thomas Tuchel n'avait par ailleurs rien changé à l'adaptation difficile de Mané. Fin juin, interrogé par la télévision sénégalaise, Sadio Mané affirmait son intention de poursuivre son aventure au Bayern Munich afin de "relever le défi" qui se présentait à lui. Ses dirigeants en auraient donc décidé autrement.