Mercato : Le Bayern fixe le prix de 7 de ses joueurs dont Sadio Mané et Bouna Sarr !

Malgré son intention de rester au Bayern, le club veut plus de Sadio Mané. Le Bayern qui se veut séparer de l’ancien joueur de Liverpool aurait fixé son prix. Bouna Sarr aussi connaît aussi le même sort. Le Bayern Munich vient de fixer le prix de ses indésirables à savoir Sadio Mané et Bouna Sarr. Le Bayern Munich qui a lancé son opération dégraissage compte vendre sept de ses joueurs, dont Sadio Mané et Bouna Sarr. Malgré son envie de continuer avec les Bavarois, Sadio Mané est poussé vers la sortie. Le joueur dont le contrat court jusqu’en 2025 veut montrer son vrai potentiel, après sa saison ratée à cause d’une blessure et de son accrochage avec Leroy Sané. Pour Bouna Sarrr, les choses étaient déjà compliquées pour l’ancien joueur de Marseille. Absent des terrains à cause d’une longue blessure, le défenseur de 31 ans a seulement disputé une rencontre avec le Bayern cette saison. Pour s’offrir Sadio Mané et Sarr, il faudra sortir le chéquier. D’après les informations de Sky Sports Germany, le Bayern a fixé le prix des Sénégalais à : 20 millions pour Mané et entre 1 et 3 millions pour Bouna Sarr.