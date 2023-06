Mercato : Harry Kane a choisi son club

L’heure du départ est peut-être enfin arrivée pour Harry Kane. A 29 ans et à un an de la fin de son contrat à Tottenham, son club formateur, l’attaquant serait tenté par des envies d’ailleurs. Longtemps dans le viseur du Real Madrid, il ne devrait pas rejoindre le club espagnol cet été. Florentino Perez, son président, a récemment fermé le mercato du club sauf exception qui pourrait s’appeler Kylian Mbappé, dont la situation est très floue avec le PSG. Kane a envoyé des signaux positifs au Bayern, selon Sky Face à cette porte fermée, une autre s’est ouverte pour Harry Kane. Selon Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich s’est positionné pour tenter de recruter le buteur. De nouvelles discussions se sont tenues entre les dirigeants et le frère du joueur, Charlie, qui gère ses intérêts. El l’international anglais aurait renvoyé des signaux très positifs sur ses envies de rejoindre l’Allemagne. Il aurait même indiqué qu’il donnerait sa priorité au Bayern en cas de départ de Londres. En Bavière, on estimerait pouvoir recruter Kane contre un peu moins de 100 millions d’euros en raison de sa situation contractuelle. Un montant bien moins élevé que celui de Victor Osimhen, estimé à 180 millions d’euros par le président de Naples, Aurelio De Laurentiis. Le club bavarois serait aussi réticent à débourser les 100 millions d’euros attendus par Francfort pour l’international français Randal Kolo Muani. Kane gagne donc du terrain dans l’esprit des dirigeants du Bayern pour retrouver un buteur un an après le départ non compensé de Robert Lewandowski au FC Barcelone.