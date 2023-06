Mercato : Deux jeunes de DSC signent à l'Olympique Lyonnais

Formés à Dakar Sacré-Coeur, Moussa Kanté et Ibrahima Fall ont signé un contrat professionnel à l'Olympique Lyonnais (Ligue 1 - France) respectivement pour deux et trois saisons. Le premier, surnommé "Gaz Bou Ndaw", a été couronné récemment champion d'Afrique lors du dernier Chan en Algérie avec les Lions locaux. En 2021, DSC et l'OL ont prolongé jusqu'en 2024 leur partenariat débuté en 2015.