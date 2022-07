Maroc (Benguérir) : Anne-Cécile Robert, la nouvelle présidente de l'UPF.

C'est désormais officiel! L'union Internationale de la presse a une nouvelle responsable morale.



Anne-Cécile Robert a été élue ce dimanche à l'unanimité comme la nouvelle présidente de l'UPF. Elle succède à Madiambal Diagne, le président sortant.



Anne-Cécile Robert est une journaliste, spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, membre du comité de rédaction et du directoire du Monde diplomatique. Elle s'intéresse particulièrement aux systèmes politiques et institutionnels et à la démocratie, ses limites et fonctionnements....