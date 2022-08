Mali: le Premier ministre hospitalisé après un malaise

Le Premier ministre malien a été hospitalisé dans une clinique de Bamako après avoir eu un malaise, ont indiqué à l'AFP un de ses conseillers et un médecin de la clinique où il a été admis.



"Le Premier ministre Choguel Maïga est effectivement admis dans une clinique privée de Bamako. Il a eu un léger malaise. Je peux vous dire qu'à ce stade, ça va. Il est sous surveillance médicale", a dit à l'AFP l'un de ses conseillers spéciaux qui a requis l'anonymat.



"Le Premier ministre malien a été admis aujourd'hui (samedi) dans notre clinique pour un malaise sérieux. Il est 16h20 (locales et GMT) actuellement. Je peux vous dire qu'il récupère plutôt bien", a également indiqué à l'AFP un médecin de cet établissement de santé.



"Après 14 mois de travail sans répit, le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga, a été mis en repos forcé par son médecin", a confirmé la Primature sur sa page Facebook. "Il reprendra ses activités la semaine prochaine Insh’Allah", a-t-elle ajouté.



Choguel Kokalla Maïga, 64 ans, plusieurs fois ministres et trois fois candidat à la présidentielle (2002, 2013 et 2018), avait été nommé chef de gouvernement le 7 juin 2021 par le colonel Assimi Goïta, après un deuxième putsch des militaires en neuf mois.



Depuis lors, il est souvent monté en première ligne pour dénoncer "l'abandon" de la France dans le conflit qui oppose le Mali aux jihadistes, a apporté un soutien sans faille à la junte au pouvoir et été l'un des principaux acteurs de la relance de la coopération avec la Russie.



Il est depuis plusieurs mois critiqué au Mali par de nombreux cadres politiques qui demandent sa démission et par nombre de ses anciens alliés du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), dont il est l'un des fondateurs.



Ils l'accusent d'avoir abandonné la "vraie lutte pour le changement" et de rouler pour ses propres intérêts, et non de ceux du Mali.