Mali : Des attaques terroristes repoussées par les Forces Armées

Les Forces armées maliennes ont repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, Sokolo et Kalumba, ce mercredi 27 juillet 2022. L'information est donnée par l'État-major Général des Armées de la République du Mali.



Une riposte drastique a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite. 'Combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, la réaction prompte, courageuse et dynamique des FAMa a mis en lumière la vanité des actions désespérées des terroristes qui visent manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu'ils subissent depuis plusieurs mois'', indique un communiqué de l'État-major général des armées.



Selon le communiqué, aux environs de 01 h 00, à Mopti, des tentatives d'infiltration dans l'un des check-points du Camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo ainsi que des installations de l'Armée de l'Air, ont été perpétrées.



Grâce à leur professionnalisme (sang-froid et actions coordonnées et proportionnées), les Forces de Défense et de Sécurité ont rapidement maîtrisé tous les mouvements suspects.



''Les FAMa ne déplorent aucune perte en vie humaine, ni en matériels. Par ailleurs, aux environs de 0 2 h 00, les FAMa du poste de contrôle de Barigodaga, commune urbaine de Mopti, ont repoussé des mouvements suspects en direction de Tongorogo, commune rurale de Sokoura, cercle de Mopti en adoptant une posture dissuasive et en effectuant des tirs d'arrêt'', informe le communiqué signé par le Colonel Souleymane Dembelé.



L'autorité de poursuivre : ''à Sokolo, les capacités d'anticipation des FAMa, la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont permis d'orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis en débandade et de mener la contre-attaque. Les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire : désespérées d'attaques Kamikaze, d'exactions sur les populations civiles et des poses d'Engins Explosifs Improvisés (EEI)''.



L'Etat-major Général des Armées présente ses condoléances a

Aux familles de victimes militaires et civiles, l'État-major présente ses condoléances, tout en souhaitant prompts rétablissements aux blessés..



Par ailleurs, l'État-major rassure les populations que les Forces Armées maliennes demeureront fermes dans cette lutte antiterroriste et continueront à maintenir la pression sur les groupes armés et leurs sanctuaires.