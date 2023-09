Magal de Touba : les souhaits de Macky Sall

Le chef de l’Etat a souhaité un bon Magal à ‘’toute la communauté mouride d’ici et de la diaspora, et au-delà à toute la oummah islamique’’. ‘’’À l’occasion de la 129ème édition du grand Magal de Touba, je souhaite à toute la communauté mouride d’ici et de la diaspora, et au-delà à toute la oummah islamique un bon #Magal’’, a dit Macky Sall sur le réseau social X (ancien twitter). ‘’Puissent les valeurs d’humanité, de pardon, de concorde et de paix qui fondent la doctrine du très vénéré Cheikh Ahmadou Bamba guider nos convictions et actions quotidiennes’’, a-t-il prié. Des dizaines de milliers de fidèles convergent depuis plusieurs jours vers Touba pour la célébration la 129e édition du grand Magal, prévue lundi.