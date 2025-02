Levée d’immunité parlementaire : Les partisans d’Amadou Ba dénoncent une manœuvre politique

Le parquet financier a récemment requis la levée de l’immunité parlementaire d’Amadou Ba, ancien Premier ministre et actuel député, dans le cadre d’une enquête sur une affaire foncière impliquant les titres 5058/NGA, 13833/NGA et 1838/NGA.



En réaction, le parti « Nouvelle Responsabilité » a tenu une conférence de presse ce mardi, au cours de laquelle ses membres ont fermement défendu leur leader, affirmant qu’il n’est en rien impliqué dans cette affaire.



« Sur ce dossier, on ne peut pas interpeller Amadou Ba, parce qu’il n’a aucune responsabilité par rapport à ce dossier. C’est une attaque politique et la Nouvelle Responsabilité est debout derrière son président et fera face. Pour le moment, nous considérons qu’il n’y a pas lieu de s’agiter pour le moment », déclare Cheikh Oumar Anne, ancien ministre de l’Education nationale.



Cette situation intervient alors qu’Amadou Ba, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, prépare une série de rencontres à travers le pays.