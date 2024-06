La France s’emballe pour le retour de Kylian Mbappé, le PSG fonce sur une révélation de l’Euro

Kylian Mbappé est attendu de pied ferme, le PSG veut s’offrir une révélation de l’Euro et l’Espagne savoure le visage montré par la Roja, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le retour de Mbappé réjouit la France En France, les Bleus, déjà qualifiés depuis hier soir, affrontent la Pologne ce soir (18) dans le cadre du dernier match du groupe D. Et bonne nouvelle pour l’équipe de France, Kylian Mbappé devrait disputer ce match. Pour le journal L’Équipe, on pourrait assister à un «chassé-croisé pour une pole», car la première place du groupe est le dernier enjeu pour les hommes de Didier Deschamps. «Kylian Mbappé devrait faire son grand retour comme titulaire depuis sa fracture du nez alors que qu’Antoine Griezmann pourrait débuter sur le banc.» Mais la bonne nouvelle, c’est bien le retour de Kylian Mbappé ! Le Parisien placarde sur sa Une que «l’attaquant masqué arrive en renfort», alors que pour Le Figaro Sport, «c’est le moment de tomber le masque» ! Bref, la presse française se réjouit de retrouver le capitaine des Bleus afin de dynamiter l’attaque française. Le PSG veut s’offrir une pépite ukrainienne Le mercato du Paris Saint-Germain nous intéresse. En effet, le Daily Star nous apprend qu’Illia Zabarnyi, le joueur de Bournemouth, a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Actuellement à l’Euro avec l’Ukraine, le joueur s’est révélé cette saison et a impressionné depuis le début de l’Euro avec sa sélection. Pour le tabloïd, «la star ukrainienne Illia Zabarnyi est recherchée par le Paris Saint-Germain cet été. Le défenseur de Bournemouth figure en bonne place sur la liste des cibles pour un certain nombre de grands clubs européens. Le PSG fait partie de ceux qui souhaitent obtenir un accord pour le défenseur central et les géants français vont passer à l’action une fois l’Euro terminé. Zabarnyi, 21 ans, s’est montré performant à l’Euro, ce qui ne fera qu’attirer plus de prétendants. Bournemouth l’a recruté en janvier 2023 en provenance du Dynamo Kiev et souhaite le garder.» Affaire à suivre donc… «Mission accomplie» pour l’Espagne L’Espagne s’est tranquillement imposée (1-0) face à l’Albanie dans une rencontre où la Roja a largement fait tourner. Mais l’équipe ibérique a fait une phase de poules impressionnante avec 9 points au compteur et surtout, aucun but encaissé. De quoi réjouir la presse locale comme Marca qui placarde que cette équipe est «meilleure que jamais. Invaincus et en route pour le prochain tour. L’Espagne a terminé invaincue pour la première fois en phase de groupes d’une grande compétition. Ferran Torres a marqué contre l’Albanie.» AS s’emballe aussi et écrit que «la mission est accomplie» pour les hommes de Luis de la Fuente. Mundo Deportivo va dans le même sens et estime que l’équipe nationale est «complète» sur tous les points. Enfin, pour le journal catalan Sport, la Roja est «inarrêtable» ! L’Espagne fait peur et est certainement l’équipe la plus séduisante de cette phase de poules.