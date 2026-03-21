Korité à Ziguinchor : Ousmane Sonko rend hommage aux soldats et prône le dialogue

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présenté, samedi à Ziguinchor, ses condoléances aux familles des soldats sénégalais récemment tombés, regrettant “ des pertes douloureuses ” qui concernent “ toutes les zones du Sénégal ”, y compris la Casamance.



S’exprimant après la prière de l’Aïd el-Fitr ou Korité à la mosquée HLM de Ziguinchor, il a souligné que ces pertes humaines, quelle que soit leur ampleur, de part et d’autre, concernent “ toutes des Sénégalais ”, appelant à y mettre fin dans les meilleurs délais, rapporte l'APS.



Le 12 mars dernier, l’Armée a annoncé la mort d’un militaire et 6 blessés lors d’une opération de destruction de champs de chanvre indien à Kadialock, en Casamance.



Le 17 mars, trois militaires sont décédés lors d’une « explosion accidentelle », survenue dans le Nord Sindian et trois autres ont été blessés, selon la Division de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l’État de ne tolérer “ aucune zone d’exception ” sur le territoire national, tout en privilégiant une sortie de crise par “ la négociation, le consensus et la paix ”.



M. Sonko a indiqué que des avancées significatives ont été enregistrées avec certaines factions, ayant permis un retour au calme dans plusieurs zones.



Selon lui, la situation actuelle du conflit en Casamance est devenue “ résiduelle ” et ne relève plus de revendications indépendantistes, mais plutôt d’activités liées à la culture illicite du cannabis, considérée comme “ un enjeu de santé publique ”.



Il a assuré que les forces de défense et de sécurité poursuivront leurs opérations pour démanteler ces zones.



Ousmane Sonko a, par ailleurs, tendu la main aux groupes encore actifs, les invitant à déposer les armes, à réintégrer la vie civile et à bénéficier des mesures d’accompagnement mises en place par l’État.



Abordant les priorités nationales, il a insisté sur le triptyque patriotisme, souveraineté et création de richesse.



Le Premier ministre a appelé les Sénégalais à œuvrer collectivement, pour “ bâtir une économie souveraine, réduire la dépendance extérieure et faire en sorte que la croissance profite davantage au pays ”.



Selon l'APS, il a également évoqué le poids de la dette, estimant qu’elle limite les marges de manœuvre de l’État, tout en assurant que des efforts importants sont consentis pour stabiliser les dépenses publiques et améliorer les conditions de vie.



Il a enfin insisté sur la nécessité de restaurer la confiance dans la justice, plaidant pour une application “ équitable et transparente ” de la loi à tous les citoyens, condition essentielle, selon lui, pour le développement économique et l’attractivité du pays.