Kalidou Koulibaly devient le footballeur sénégalais le mieux payé de l'histoire

Le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, a officiellement quitté Chelsea pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Il a récemment paraphé un contrat de trois saisons avec Al Hilal. Il devient par la même le joueur sénégalais le mieux payé de l’histoire, avec un salaire de 16,3 milliards Fcfa (25 millions d’euros). Comme annoncé depuis plusieurs jours, Kalidou Koulibaly se trouve à Riyad, la capitale saoudienne, et a officiellement été présenté comme nouveau joueur d’Al-Hilal. Selon la presse anglaise, le Sénégalais a signé un contrat de trois saisons avec Al Hilal et devrait percevoir un salaire annuel de 25 millions d’euros, soit 16,3 milliards Fcfa. Ce qui fait du défenseur central le footballeur sénégalais le mieux payé de l’histoire, dépassant Sadio Mané, qui perçoit un peu plus de 20 millions d’euros par an au Bayern Munich. Edouard Mendy, son coéquipier en équipe nationale du Sénégal, devrait également le rejoindre. Il devrait lui signer à Al Ahli. Coté salaire, Mendy devrait percevoir à peu près 10 millions d’euros. C’est très loin des 25 millions d’euros de Kalidou Koulibaly, mais 3 fois plus de ce qu’il percevait à Chelsea.