Inauguration du BRT : Les préfets de Dakar et de Guédiawaye annoncent deux décisions importantes

Des opérations de désencombrement sont prévues dans les régions de Dakar et de Guédiawaye, au Sénégal, avant l’inauguration du Bus Rapid Transit (BRT) le 14 janvier 2024. Deux documents officiels, émanant des préfets des départements concernés, détaillent ces opérations. Le premier document, daté du 11 janvier 2024 et signé par le préfet du département de Dakar, Cherif Mouhamadou M. Blondin Ndiaye, indique que l’opération de désencombrement dans la région de Dakar ciblera la gare de Petersen, les allées Pape Gueye Fall jusqu’à la Place de la Nation, les alentours de la station de Liberté 1, et l’axe du rond-point Liberté 6 jusqu’au viaduc Aliou Ardo Sow. Le préfet demande au commissaire central de Dakar de fournir une couverture sécuritaire pour ces opérations, qui auront lieu du vendredi 12 au samedi 13 janvier 2024, à partir de 22 heures. Le second document, également daté du 11 janvier 2024, émane du préfet du département de Guédiawaye, Saïd Dia. Ce document précise que l’opération de désencombrement dans cette région concernera spécifiquement le dépôt de Gadaye, la station Préfecture de Guédiawaye, les Parcelles Assainies LPA, et le Rondpoint Case bi. Le préfet demande au commissaire central de Guédiawaye de s’assurer de la sécurité pendant ces opérations, qui sont programmées aux mêmes dates et heures que celles de Dakar. Les deux documents mentionnent la collaboration avec le CETUD (Comité Exécutif des Transports Urbains de Dakar).