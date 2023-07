Football : un juge sénégalais nommé à la CAF

Le nouveau président de la Commission de discipline de la CAF est sénégalais. Il s’agit du juge Ousmane Kane. Le Quotidien, qui donne l’information, annonce imminente l’officialisation de sa nomination. Ousmane Kane est depuis 2016 le président de la Cour d’appel de Kaolack. Le Quotidien indique qu’il n’est pas en terrain connu. Le journal rappel qu’il est le président de la Chambre nationale de résolution des litiges à la Fédération sénégalaise de football et fut premier conseiller auprès du tribunal arbitral du sport entre 1999 et 2007, «sous l’ombre du juge feu Kéba Mbaye», souligne la même source. La commission de discipline ou Jury disciplinaire est l’un des trois organes juridictionnels de la CAF, avec le Jury d’appel et la Commission d’éthique.