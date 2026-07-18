Football : les jeunes Lionceaux champions d’Afrique honorés avec une enveloppe de 311 millions FCFA

Les champions d’Afrique des catégories U15 et U17 ont été honorés ce jeudi 16 juillet 2026 au stade Léopold Sédar Senghor. Les jeunes Lionceaux ont reçu les récompenses promises par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que les primes exceptionnelles accordées par la Fédération sénégalaise de football (FSF).
La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables de la FSF, dirigés par son président Abdoulaye Fall. Cette remise intervient quelques jours après l’accueil réservé aux deux équipes au Palais de la République par le chef de l’État, qui avait salué leurs performances sur la scène africaine.
Au total, une enveloppe de 311,420 millions de FCFA a été consacrée à la récompense des deux sélections. Un accompagnement qui ne se limite pas aux primes financières, mais intègre également des mesures destinées à soutenir la formation et le bien-être des jeunes joueurs.
Chaque membre de l’équipe U15 a bénéficié d’une dotation estimée à 2,5 millions de FCFA, comprenant notamment 2 millions de FCFA en bourses scolaires, une assurance maladie et un iPad de 11 pouces.
Les champions d’Afrique U17 ont, quant à eux, reçu une récompense individuelle de 3 millions de FCFA, avec également une bourse scolaire de 2 millions de FCFA, une assurance maladie et un iPad.
La Fédération sénégalaise de football a ajouté une prime supplémentaire de 500 000 FCFA pour chaque membre des délégations des deux équipes.
Prenant la parole lors de la cérémonie, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a salué un geste fort en faveur du football de formation. Selon lui, ces récompenses traduisent l’importance accordée aux jeunes catégories et encouragent la poursuite du travail engagé depuis plusieurs années.
Le patron de la fédération a insisté sur la continuité des résultats obtenus par les équipes nationales de jeunes, fruits d’une politique de formation menée sur le long terme. Il a également rendu hommage à l’ancien directeur technique national, Mayacine Mar, pour sa contribution au développement du football des jeunes, tout en appelant son successeur, Souleymane Diallo, à maintenir cette dynamique.
Avec ces nouveaux sacres continentaux, le Sénégal confirme sa place parmi les nations majeures du football africain dans les catégories de jeunes.
La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables de la FSF, dirigés par son président Abdoulaye Fall. Cette remise intervient quelques jours après l’accueil réservé aux deux équipes au Palais de la République par le chef de l’État, qui avait salué leurs performances sur la scène africaine.
Au total, une enveloppe de 311,420 millions de FCFA a été consacrée à la récompense des deux sélections. Un accompagnement qui ne se limite pas aux primes financières, mais intègre également des mesures destinées à soutenir la formation et le bien-être des jeunes joueurs.
Chaque membre de l’équipe U15 a bénéficié d’une dotation estimée à 2,5 millions de FCFA, comprenant notamment 2 millions de FCFA en bourses scolaires, une assurance maladie et un iPad de 11 pouces.
Les champions d’Afrique U17 ont, quant à eux, reçu une récompense individuelle de 3 millions de FCFA, avec également une bourse scolaire de 2 millions de FCFA, une assurance maladie et un iPad.
La Fédération sénégalaise de football a ajouté une prime supplémentaire de 500 000 FCFA pour chaque membre des délégations des deux équipes.
Prenant la parole lors de la cérémonie, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a salué un geste fort en faveur du football de formation. Selon lui, ces récompenses traduisent l’importance accordée aux jeunes catégories et encouragent la poursuite du travail engagé depuis plusieurs années.
Le patron de la fédération a insisté sur la continuité des résultats obtenus par les équipes nationales de jeunes, fruits d’une politique de formation menée sur le long terme. Il a également rendu hommage à l’ancien directeur technique national, Mayacine Mar, pour sa contribution au développement du football des jeunes, tout en appelant son successeur, Souleymane Diallo, à maintenir cette dynamique.
Avec ces nouveaux sacres continentaux, le Sénégal confirme sa place parmi les nations majeures du football africain dans les catégories de jeunes.