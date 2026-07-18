Football : les jeunes Lionceaux champions d’Afrique honorés avec une enveloppe de 311 millions FCFA

Les sélections sénégalaises U15 et U17, sacrées championnes d’Afrique au Mozambique et au Maroc, ont reçu leurs récompenses après leurs performances historiques. Plus de 311 millions de FCFA ont été mobilisés pour accompagner ces jeunes talents, entre primes, bourses scolaires, assurance maladie et équipements.