Foot: Décès de l'ex-attaquant italien Gianluca Vialli

L'ancien attaquant international italien Gianluca Vialli, qui luttait depuis plusieurs années contre un cancer du pancréas, est décédé à 58 ans, a annoncé vendredi son ancien club de la Sampdoria Gênes. "Nous nous souviendrons de toi comme d'un garçon et d'un avant-centre implacable", a notamment écrit le club sur son site internet. L'ancien international italien s'est surtout distingué sous le maillot du club génois, remportant le titre de champion d'Italie (1991) et la Coupe des coupes (1990) tout en atteignant la finale de la Ligue des champions (1992). Il a également été l'adjoint du sélectionneur Roberto Mancini, son coéquipier à la "Samp'", lors de la victoire de la Nazionale à l'Euro en 2021, alors qu'il combattait déjà un cancer du pancréas. "C'est un compagnon de voyage indésirable, mais je dois aller de l'avant, (...) sans jamais rien lâcher, en espérant qu'il se fatigue et me laisse vivre encore beaucoup de temps", avait dit Vialli au sujet de sa maladie dans un documentaire diffusé par la Rai en 2021. Outre la Sampdoria, Vialli avait aussi porté les couleurs de la Juventus (1992-1996) puis de Chelsea (1996-1999), où il avait continué d'ajouter des lignes à son palmarès, dont des victoires en Ligue des champions (1996) et en Coupe de l'UEFA (1993) avec les Bianconeri, et une autre Coupe des coupes avec Chelsea en 1998. Avec l'équipe nationale (59 sélections, 16 buts), Vialli avait obtenu la 3e place de la Coupe du monde en 1990 à domicile et avait atteint les demi-finales de l'Euro-88. Le compte Twitter des quadruples champions du monde lui a rendu hommage: "Ciao Gianluca, on se souviendra de toi pour toujours".