FC Barcelone : Mikayil Faye s'engage officiellement pour 4 ans

C'était une rumeur persistante, et maintenant c'est officiel. Le FC Barcelone a annoncé avoir conclu un accord avec le NK Kustosija Zagreb pour le transfert de Mikayil Ngor Faye. Le défenseur sénégalais a signé un contrat de quatre saisons, qui le lie au club jusqu'au 30 juin 2027. Sa clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros. Le club espagnol précise que le joueur a passé avec succès les examens médicaux à l'Hôpital de Barcelone, ainsi qu'au sein des Services Médicaux de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. De plus, il a eu l'occasion de découvrir les installations du club et de fouler la pelouse du Stade Johan Cruyff vêtu du maillot blaugrana. La cérémonie de signature du contrat aura lieu prochainement.