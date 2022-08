Espagne : L’attaquant du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang et sa femme, victimes d’une violente agression à leur domicile…

En instance de transfert du côté de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a été victime d'une terrible agression, en présence de sa femme et de ses enfants…



Si l'on en croit le média espagnol El Pais, Aubameyang et son épouse ont été agressés dans leur propre domicile par des voleurs qui les ont menacés avec des armes à feu, mais également des barres de fer. Le joueur du Barça aurait même été battu.



Dans l'évolution de cette affaire, la radio catalane RAC1 a dévoilé d'autres détails sordides ce lundi matin. Cette dernière révèle que le couple Aubameyang, qui a été molesté à coups de barre de fer au menton et à la tête, a également été maintenu au sol pendant une heure, le temps que les agresseurs commettent leur larcin.



Le tout sous les yeux des enfants du couple. Si les blessures restent mineures, le choc est énorme même si le couple n'a pas voulu se rendre à l'hôpital pour ne pas effrayer davantage les enfants.



Les agresseurs, après avoir trouvé des bijoux, ont finalement décidé de prendre la fuite au volant d'une Audi A3 blanche qui est bien évidemment recherchée activement depuis par la police espagnole. RAC1 révèle également que les agresseurs auraient communiqué en italien durant leur vol.