Éric Zemmour jugé pour injure raciste envers Hapsatou Sy

Après la provocation à la haine proférée sur les plateaux de télévision, puis l’utilisation frauduleuse d’images de films lors du clip d’ouverture de sa campagne présidentielle, le politicien d’extrême droite Éric Zemmour va de nouveau comparaître ce vendredi 4 novembre 2022 devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il est cette fois poursuivi pour injure à caractère raciste après avoir injurié la chroniqueuse de télévision Hapsatou Sy. Les faits remontent à septembre 2018. Éric Zemmour est alors invité sur le plateau de l’émission Les Terriens du dimanche présentée par Thierry Ardisson sur C8 pour parler de son dernier livre. Dans une scène coupée au montage, celui-ci se met à vitupérer contre le choix du prénom de la fille de Rachida Dati : Zohra. Le polémiste estime que, se basant sur une loi datant de Napoléon, « on doit donner des prénoms dans ce qu’on appelle le calendrier, c’est-à-dire les saints chrétiens ». « Corinne vous irait très bien » À ces mots, la chroniqueuse Hapsatou Sy répond immédiatement au polémiste : « Je m’appelle Hapsatou et je suis française. » Ce à quoi Éric Zemmour lui rétorque que sa mère a eu « tort » de l’appeler ainsi, et qu’un prénom comme Corinne lui irait « très bien », provoquant un malaise sur le plateau. Quelques temps après cette séquence, Hapsatou Sy a porté plainte contre Éric Zemmour pour injure raciste. Elle a également quitté l’émission de Thierry Ardisson.