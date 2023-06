Éliminatoires CAN 2024: affiches, dates, et horaires de la 5e journée

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2024 débute ce mercredi 14 juin avec Soudan du Sud-Gambie et se termine le mardi 20 par Soudan-Mauritanie. Entre-temps, Guinée-Égypte et, surtout, Gabon-RD Congo (le 18 juin) vaudront le détour. Voici le programme complet avec les horaires de tous les matches.

En gras, les équipes déjà qualifiées. En italique, les équipes éliminées.



Mercredi 14 juin



13h Soudan du Sud-Gambie



16h Sao Tomé-et-Principe – Guinée-Bissau



18h Guinée-Égypte



Samedi 17 juin



13h République centrafricaine - Angola



Zambie - Côte d’Ivoire (pays organisateur)



14h Lesotho - Comores



15h Guinée équatoriale - Tunisie



Afrique du Sud - Maroc



16h Botswana - Libye



19h Bénin - Sénégal



Dimanche 18 juin



13h Rwanda - Mozambique



Tanzanie - Niger



14h Madagascar - Ghana



15h Ouganda - Algérie



Eswatini - Togo



16h Cap-Vert - Burkina Faso



Congo - Mali



Sierra Leone - Nigeria



18h Gabon - RD Congo



Mardi 20 juin



13h Burundi - Namibie



14h Éthiopie - Malawi



18h Soudan - Mauritanie