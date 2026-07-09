Doudou Ka lance le PGS et défend une politique fondée sur « la vérité » plutôt que les slogans

Le fondateur du Parti pour le Grand Sénégal (PGS), Doudou Ka, a dévoilé les fondements idéologiques de sa nouvelle formation politique lors d'une rencontre avec les compagnons fondateurs. À cette occasion, il a appelé à une rupture avec les promesses irréalistes et les discours politiques qu'il estime déconnectés des réalités du pays.



Selon lui, le Sénégal traverse une crise du discours politique, marquée par une utilisation excessive de concepts comme la souveraineté, sans que les moyens nécessaires à leur mise en œuvre ne soient réunis.



« Nous devons sortir des slogans pour entrer dans une culture du résultat », a-t-il défendu en présentant ce qu'il appelle une « grammaire politique de vérité ».



Une doctrine articulée autour de trois piliers



Le projet du PGS repose sur une architecture en trois niveaux.



Le premier, baptisé « Les Fondations », regroupe les fonctions essentielles de l'État : la justice, la sécurité, les frontières, les finances publiques et la souveraineté territoriale.



Le deuxième niveau concerne les « Maîtrises », divisées entre les priorités immédiates — alimentation, eau, santé, énergie, climat, protection sociale et écologie — et les secteurs stratégiques à développer sur le moyen terme, notamment l'industrie, le numérique, les infrastructures, l'administration, l'investissement et la démographie.



Enfin, le troisième pilier, celui des « Ambitions », porte sur le rayonnement du Sénégal à travers la diplomatie, la culture, le tourisme religieux, le sport, la diaspora et le leadership régional.



Pour Doudou Ka, il est impossible de prétendre bâtir une puissance nationale sans avoir auparavant consolidé les bases économiques et sociales du pays.



Identité nationale et sécurité



Le président du PGS a également insisté sur les valeurs religieuses et culturelles du Sénégal, qu'il considère comme un élément constitutif de l'identité nationale.



Évoquant les défis sécuritaires de la sous-région, il a plaidé pour une vigilance permanente et a qualifié la Casamance de « blessure la plus profonde » du Sénégal, appelant à renforcer les politiques de développement, de désenclavement et de réconciliation.



Un appel à la discipline



S'adressant aux membres fondateurs de son parti, Doudou Ka a fixé trois principes de fonctionnement : la discipline dans la parole, la rigueur dans la méthode et la solidarité dans l'action.



Le Parti pour le Grand Sénégal entend désormais préparer son lancement officiel autour de son slogan : « Bâtir un plus Grand Sénégal », accompagné de sa devise en wolof : « Doggu ngir Kawël Sénégal ».