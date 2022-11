Derby banlieusard : Le bus de Guédiawaye FC saccagé à Pikine

La 6e journée de Ligue a été émaillée d’incident à Pikine avec le saccage du bus de Guédiawaye FC qui totalise une troisième victoire consécutive. La tension était vive entre supporters avant la tenue du derby de la banlieue dakaroise entre l’AS Pikine et Guédiawaye FC. Des bagarres ont éclaté près de la mosquée de Pikine Rue 10. Cette situation a provoqué par la suite le saccage des vitres du bus de Guédiawaye FC par des supporters pikinois, juste à l’entrée su stade Alassane Djigo, au moment où les joueurs et la délégation de Guédiawaye FC s’apprêtaient à descendre du véhicule, rapporte le quotidien sportif « Stades ». Mais Guédiawaye FC (2e au classement) s’est adjugé les trois points du match en disposant de l’AS Pikine, 7e, (2-1) grâce à Mame Libasse Ngom (49′) et Ismaila Cessay (51′). L’AS Pikine a réduit le score sur un pénalty transformé par Boubacar Ndiaye (90 +1)