Coupe du monde 2022 : L’incroyable stratégie du Qatar pour remplir les stades

La plus grande compétition de football au monde approche à grands pas. Du 20 novembre au 18 décembre, le Qatar accueillera la coupe du monde. Cet événement a été entaché par plusieurs scandales en amont. Si bien que de nombreux acteurs politiques, sportifs et médiatiques ont lancé des appels au boycott. Pour tenter d’inverser cette spirale négative, le Qatar prend le taureau par les cornes. D'après des informations de RMC Sport, le Qatar a invité un peu plus de 1000 supporters qui vont arriver de tous les pays qualifiés pour la phase finale de la coupe du monde à Doha du 20 novembre au 18 décembre. En France, le nombre "n'est pas conséquent", selon un proche de l'organisation. Le plus souvent, ces supporters ont été contactés par des "Fans Leaders", des supporters influents sur les réseaux sociaux, pour permettre le bon déroulement de ce Mondial au Qatar dans une "ambiance festive". "Les stades ont un taux de remplissage excellent, c'est surtout pour assurer une bonne ambiance autour des sélections", affirme un employé du comité suprême. Près de 3 millions de billets ont déjà été vendus. Le Qatar, les États-Unis, l’Arabie saoudite, le Mexique et les Emirats arabes unis comptent parmi les plus grands demandeurs de tickets pour la Coupe du Monde 2022. Des membres du comité d'organisation ont confirmé à RMC Sport les pratiques dévoilées par plusieurs médias. Certaines méthodes pour contacter les supporters, via facebook ou d'autres réseaux sociaux, ont inquiété des supporters. Ces fans pensaient à un troll. Le Qatar a beaucoup communiqué ces derniers jours sur le rôle des "Fans Leaders" pendant cette Coupe du Monde, et a encore publié un communiqué ce vendredi, confirmant des invitations pour ces supporters particuliers.