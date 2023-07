Coup de tonnerre ! La FFF rejette la Licence de Noah Fadiga après une irrégularité cardiaque

Triste sort pour le jeune défenseur sénégalais Noah Fadiga. En effet, le fils de Khalilou Fadiga a annoncé sur sa page instagram sa séparation avec le stade Brestois après la décision de la Fédération Française de Football (FFF) de révoquer sa licence après constatation d'une irrégularité de son rythme cardiaque. Un coup dur pour le joueur de 23 ans qui se dit néanmoins confiant à l'idée de poursuivre sa passion après les garanties du professeur cardiologue, Pedro Brugada. "L'avis médical d'une autorité telle que Pr. Brugada me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football..." À noter que la FFF applique une politique zéro tolérance à ce niveau. Ce qui anéantit les chances du Sénégalais de compétir en France. Pour rappel, le 3 juillet 2003, son papa avait connu ce genre de sort alors qu'il devait signer à l'Inter en provenance d'Auxerre. À l'époque, une arythmie cardiaque importante pas compatible avec la pratique de la compétition s'était révélée lors des tests médicaux. Reste à savoir s'il aura le même destin que son papa qui avait poursuivi sa carrière un an après du côté de l'Angleterre. L'intégralité du Post Après des tests effectués à la fin de la saison dernière au sein de mon club Stade Brestois 29, il a été révélé qu'une irrégularité s'était produite dans mon rythme cardiaque. J'ai ensuite subi des examens approfondis par le professeur cardiologue Pedro Brugada. Sur la base de ces tests, le Pr. Brugada m'a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque. Malheureusement, la commission médicale de la Fédération Française de Football a une politique de " Zéro tolérance " et a révoqué ma licence de football française. Je suis donc un joueur libre. L'avis médical d'une autorité telle que Pr. Brugada me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football. Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison avec l'équipe de Lieven Maesschalck @movetocure et me sens en pleine forme et très motivé. À bientôt sur le terrain ! Noah Fadiga